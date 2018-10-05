Янукович просил Путина ввести войска в Украину, поскольку "у него не было другого выхода" - адвокат

По словам адвоката, страны-гаранты проигнорировали обращение Януковича к ним, и поэтому у него не было другого выхода, как обратиться к России.

Адвокат бывшего президента Виктора Януковича Александр Горошинский заявляет, что его подзащитный в 2014 году обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой ввести российские войска, поскольку у него не было другого выхода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Горошинский заявил на заседании Оболонского районного суда города Киева, где рассматривается дело о совершении экс-президентом государственной измены.

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Он напомнил, что 21 февраля 2014 года было подписано соглашение об урегулировании кризиса, которое подписали Янукович и лидеры оппозиции, а также на то время действовал Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ. «Президент обращается к двум составляющим - к странам-гарантам, поскольку они гарантировали, что все будет хорошо и что обе стороны выполнят условия. Президент звонил, обращался, мучился, но эти поручители исчезли. А вторая составляющая - обратиться к другой стране (России - УНИАН). И что должен был сделать президент? Он должен был стучать. Другой возможности не было», - отметил Горошинский.

В своей речи адвокат отмечал, что во время Революции достоинства на самом деле пострадали не митингующие, а правоохранители, а также, что Соединенные Штаты Америки финансировали Майдан.

В частности, он заявил, что 30 ноября 2013 года пострадало много правоохранителей, при этом он ссылается на бывшего командующего внутренних войск Станислава Шуляка, который сейчас скрывается в России.

Справка УНИАН. Янукович обвиняется в государственной измене, пособничестве представителям власти России, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

16 августа 2018 года во время прений в Оболонском райсуде Киева прокуроры попросили назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы.