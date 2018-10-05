Януковича судят его политические оппоненты - адвокат

Горошинский напомнил, что в свое время Интерпол отказался объявить Януковича в розыск, поскольку считал соответствующий запрос политическим.

Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича, которого обвиняют в государственной измене, Александр Горошинский заявляет, что доверия к судебному процессу не может быть, поскольку суд над бывшим главой государства организовали его "политические оппоненты".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Горошинский заявил, выступая с речью в рамках судебных прений в Оболонском райсуде, где рассматривается дело Януковича.

Горошинский вспомнил события конца 2016 года, когда Янукович давал показания через видеоконференцсвязь по делу экс-"беркутовцев", когда генпрокурор Юрий Луценко зачитал ему подозрение. При этом Горошинский подчеркнул, что Луценко является политическим оппонентом Януковича и поэтому не может судить о нем объективно.

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Кроме того, Горошинский напомнил, что в свое время Интерпол отказался объявить Януковича в розыск, поскольку считал соответствующий запрос политическим.

Также Горошинский критикует суд за то, что он так и не назначил участие в судебном заседании свидетелей защиты через видеоконференцсвязь при посредничестве властей России.

Кроме того, адвокат Януковича заявил, что в 2014 году произошел государственный переворот, поскольку Турчинов был назначен председателем ВР еще когда Янукович был в стране.