Аваков подтвердил участие в вывозе Януковича из Украины ГРУшника-"отравителя" Скрипалей

Бывший журналист «Центра управления расследованиями» Сергей Канев, который участвовал в расследовании The Insider и Bellingcat относительно подозреваемых в отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери, заявил, что подполковник ГРУ Анатолий Чепига возглавлял операцию по вывозу экс-президента Украины Виктора Януковича в РФ.

В Украине узнали одного из участников отравления в Солсбери, офицера ГРУ РФ, причастного к вывозу в 2014 году экс-президента Украины Виктора Януковича в Россию.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время встречи с министром по вопросам безопасности Великобритании Беном Воллесом, сообщает Департамент коммуникации МВД.

Аваков отметил, что в Украине узнали одного из участников атаки в Солсбери, офицера ГРУ РФ, который был причастен к вывозу экс-президента - беглеца Януковича из Украины.

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Как сообщал УНИАН, 4 марта бывшего сотрудника российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в британском городе Солсбери.

Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в СССР.

5 сентября британская полиция сообщила, что подозревает в отравлении Скрипалей граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова, и обнародовала соответствующие видео.

Министр по вопросам безопасности Великобритании Бен Воллес заявил, что основную ответственность за отравление Скрипалей возлагает на президента РФ Владимира Путина. Он отметил, что Петров и Боширов являются сотрудниками ГРУ.

Впоследствии журналисты Bellingcat и the Insider определили, что «Руслан Боширов» - не настоящее имя, на самом деле на видео был подполковник ГРУ Анатолий Чепига. Журналисты также узнали, что Чепига получил звание «Герой России» за участие в Чеченской войне и какой-то «миротворческой миссии» в 2014 году, под которой, вероятно, имеется в виду вторжение на Донбасс. Также сообщалось, что «Александр Петров» - тоже подставное лицо, однако его настоящее имя пока узнать не удалось.

1 октября в интервью «Громадському» бывший журналист «Центра управления расследованиями» Сергей Канев, который принимал участие в расследовании The Insider и Bellingcat в отношении подозреваемых в отравлении Скрипалей, заявил, что Чепига возглавлял операцию по вывозу Януковича в Россию.