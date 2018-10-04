Турчинов назвал главную угрозу для отношений между Украиной и Польшей

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов отметил, что все другие политические и дипломатические нюансы в отношениях между Украиной и Польшей отходят на второй план.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов отметил, что агрессивная имперская политика РФ является главной угрозой для развития отношений между Украиной и Польшей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Турчинов сказал на совместной пресс-конференции с руководителем Бюро национальной безопасности Республики Польша Павелом Солохом в Киеве.

"Главная угроза, по моему мнению, для Украины и для Польши - это агрессивная имперская реваншистская политика Российской Федерации", - заявил Турчинов.

"И по сравнению с этой угрозой, мне кажется, что какие-либо другие локальные проблемы или политические и дипломатические нюансы отходят далеко на второй план", - добавил секретарь СНБО.

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Он напомнил, что Украина находится на переднем крае российской агрессии.

Также Турчинов сказал, что для Украины главным является реформирование сектора безопасности и обороны и продвижение в направлении евроатлантической интеграции, несмотря на агрессию РФ.

В свою очередь, Солох согласился, что агрессивная российская политика является основной проблемой, целью которой является дестабилизация ситуации.

"В этой перспективе польско-украинские отношения надо оценить как хорошие", - добавил Солох.

При этом он напомнил о результатах встреч президентов Украины и Польши в Харькове в конце прошлого года и на саммите НАТО в июле этого года, когда было отмечено, что исторические вопросы в двусторонних отношениях "должны решаться в духе правды" и "не должны влиять на текущие отношения".