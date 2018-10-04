Силовики перекрыли подступы к Раде (фото)

На площадь Конституции правоохранители пускают только по удостоверениям и пропускам.

Правоохранители перекрыли движение по улице Грушевского возле здания Верховной Рады, доступ на площадь Конституции ограничен.

Читайте также"Слава Украине! – Героям слава!": Рада утвердила новое приветствие для армии и полиции

Территория вокруг парламента перекрыта заборами, даже проходы из Мариинского парка. На площадь Конституции правоохранители пускают только по удостоверениям и пропускам, передает "Украинская правда".

В четверг в Верховной Раде рассматривают ряд важных законопроектов.

В частности, народные депутаты поддержали пролонгацию закона №9153 об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей до 31 декабря 2019 года.

Утром возле парламента активисты устроили информационный перформанс в поддержку законопроекта №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".