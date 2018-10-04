Эксперт оценил, возможен ли на Закарпатье крымский или донбасский сценарий

По мнению эксперта-международника, шантаж Венгрией украинской стороны будет продолжаться.

Действия венгерских дипломатов на Закарпатье – это повторение российской политики в Осетии и Абхазии.

Такое мнение в эфире "5 канала" высказал эксперт программы международной и внутренней политики Украинского института будущего Игорь Тышкевич, комментируя, являются ли действия Венгрии на Закарпатье в чем-то повторением ситуации с Донбассом и Крымом.

"Я бы сказал, что это повторение российской политики в Осетии и Абхазии. Посягательство на территорию – я не думаю. Однако вот такой шантаж украинской стороны - он будет продолжаться. И тут вопрос, как мы будем реагировать... Консул подчеркивал необходимость скрывать факт второго гражданства. Подчеркивал, что человек должен нарушать закон Украины. Это означает, что консул, который находится в другом государстве, провоцировал нарушение гражданами закона этого государства. За такое автоматически идет высылка дипломата – и точка", – сказал эксперт.

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Он также объяснил, как стоит реагировать на такие действия. "Здесь просто вопрос в том, на что мы бьем. Потому что с той же Венгрией. Они говорят, что они заинтересованы в развитии территории... Фактически они хотят, чтобы их экономика работала – прекрасно. Можем предложить какие-то льготные условия для совместных венгерско-украинских предприятий на территории, где проживает венгерское меньшинство. Без проблем. Пусть будет поле для вывода венгерской прибыли, но украинские венгры получают рабочие места, получают зарплату, а местность получает развитие. А на другой стороне можно поставить такое: мы это гарантируем, – а вы снимаете конфликтную ситуацию с языками или с паспортами", - отметил эксперт.

Тышкевич также сказал, что в этом вопросе Украине не стоит действовать линейно: "Здесь просто вопрос разных подходов. И, кстати, то, что говорит в последнее время Климкин по двойному гражданству, наше МСЗ понемногу начинает играть в нелинейную игру и пробует проявлять определенную долю хитрости. И это очень замечательно".