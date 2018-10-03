Комитет Рады открыл путь к снятию неприкосновенности с нардепа от "Оппоблока" Дунаева

Комитет по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады считает законным представление генпрокурора в отношении Сергея Дунаева, но высказал ряд замечаний относительно обоснованности доказательств.

Парламентский Комитет по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады одобрил заключение относительно представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от «Оппозиционного блока» Сергея Дунаева, подозреваемого в декларировании недостоверной информации.

Как передает корреспондент УНИАН, теперь парламент может рассматривать представление на пленарном заседании.

В заключении комитета указано, что представление генерального прокурора «законно, поскольку инициировано и представлено надлежащим образом субъектом представления».

В то же время в заключении комитета перечислен ряд замечаний относительно обоснованности и достаточности доказательств против Дунаева.

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Все присутствующие на заседании члены комитета проголосовали за принятие заключения, кроме народного депутата от «Оппозиционного блока» Михаила Папиева, который заявил о конфликте интересов и поэтому о невозможности голосования за данное решение.

Как известно, согласно Регламенту Верховной Рады, заключение комитета по представлению на народного депутата открывает возможность для рассмотрения этого вопроса на пленарном заседании парламента.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября Луценко повторно подал в ВР представление о предоставлении разрешения на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Дунаева.

По данным Генпрокуратуры, Дунаев, будучи народным депутатом, внес заведомо недостоверные сведения в электронную декларацию. Прокуратура усматривает в его действиях основания для сообщения о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации).

В то же время, сегодня на заседании регламентного комитета генпрокурор Юрий Луценко признал сомнительность судебной перспективы по делу Дунаева.