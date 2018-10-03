Турчинов предупредил об опасности развертывания Россией новых боевых подразделений на границе с Украиной

По словам секретаря СНБО, это является серьезной угрозой для Украины.

Россия разворачивает новые воинские подразделения на границе с Украиной, которые могут быть использованы для ведения активных боевых действий.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил на брифинге в Харькове.

«Мы с вами можем увидеть не только расположение войск на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, мы можем посмотреть, что происходит вдоль украинской границы - активное стремление развернуть дополнительные воинские подразделения», - сказал он.

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По словам Турчинова, численность этих дополнительных подразделений сопоставима с теми, которые были развернуты в 2014 году, когда Совет федерации РФ принял решение о вводе российских войск в Украину.

«Поэтому это серьезная угроза. Новые подразделения, которые они разворачивают на нашей границе, не только для демонстрации силы, поскольку это слишком дорого стоит для них. Они (эти подразделения) могут быть использованы для ведения активных боевых действий. И мы должны это понимать и должны быть готовы к этому», - подчеркнул секретарь СНБО.