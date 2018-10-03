Шахов призвал правительство обнародовать размеры зарплат и премий руководителей госпредприятий

«Наш край» призывает правительство ввести обязательное обнародование размеров заработных плат и премий руководителей государственных предприятий и корпораций.

Об этом заявил народный депутат от “Нашего края” Сергей Шахов.

Он пояснил, что украинцы имеют право знать, какие суммы идут на зарплаты и премии менеджмента национальных компаний.

«Топ-менеджеры и вип-чиновники должны быть подотчетны не только правлению государственных предприятий и правительства, но и всем украинцам. Они получают доходы, работая на предприятиях, которые принадлежат всем украинцам. Как в случае с председателем правления «Нафтогаза» Коболевым, который получает зарплату в 20 миллионов гривен в год и еще столько же — в виде премии», – отметил Сергей Шахов.

Народный депутат от «Нашего края» обратил внимание на недавнее решение суда оштрафовать Коболева за нежелание раскрыть список премированных менеджеров «Нафтогаза».

“Суд оштрафовал Коболева лишь на 1,7 тысячи гривен, но это решение является четким сигналом — скрывать доходы на государственных должностях противозаконно. Это деньги украинского народа, ведь простые люди удерживают «Нафтогаз», платя грабительские тарифы на энергоносители», – пояснил Сергей Шахов.

Он подчеркнул, что «Наш край» призывает правительство сделать работу государственных монополий и их руководителей прозрачной.

«Скрывать от людей размер зарплат и премий не только противозаконно, но и аморально. Публикация зарплат и премий руководителей государственных предприятий должна стать обще распространенной практикой в стране», – подытожил Сергей Шахов.

Напомним, на прошлой неделе Шевченковский райсуд Киева оштрафовал председателя правления НАК «Нафтогаз» Андрея Коболева на 1,7 тыс. грн за отказ обнародовать имена премированных менеджеров госмонополии. Им выплатили в общей сложности более 1 млрд грн, что эквивалентно $47 млн, за победу в Стокгольському арбитраже над российским «Газпромом».