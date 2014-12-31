Брошенную в Парубия гранату переквалифицировали с "хулиганства" на "покушение на убийство"

Об этом сообщает пресс-служба политической партии «Народный фронт». “Экспертиза показала, что граната была боевая и милиция ведет следствие по статье «Покушение на убийство», - отметил Парубий в интервью «Цензор.НЕТ».

Напомним, что 24 декабря под ноги Парубию неизвестный бросил гранату. Инцидент произошел возле гостиницы “Киев”, где проживает первый заместитель спикера Верховной Рады Украины.