Брошенную в Парубия гранату переквалифицировали с "хулиганства" на "покушение на убийство"
19:28, 31 декабря 2014Политика
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Первый заместитель спикера парламента Украины Андрей Парубий заявил, что нападение на него было совершено с использованием боевой гранаты, дело по данному факту переквалифицировано со статьи "хулиганство" на "покушение на убийство".
Брошенную в Парубия гранату признали покушением / Фото УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба политической партии «Народный фронт». “Экспертиза показала, что граната была боевая и милиция ведет следствие по статье «Покушение на убийство», - отметил Парубий в интервью «Цензор.НЕТ».
Напомним, что 24 декабря под ноги Парубию неизвестный бросил гранату. Инцидент произошел возле гостиницы “Киев”, где проживает первый заместитель спикера Верховной Рады Украины.
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