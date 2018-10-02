Рада рассмотрит законопроект о частной детективной деятельности (трансляция)

Также депутаты сегодня рассмотрят вопросы реформирования государственных и коммунальных печатных СМИ.

Сегодня Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект о частной детективной (розыскной) деятельности с предложениями президента.

Как передает корреспондент УНИАН, в сегодняшнюю повестку дня также предусматривается, в частности, включить и принять решение по проекту постановления о заявлении ВР в связи с ситуацией, сложившейся в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

Также сегодня депутаты рассмотрят изменения в закон об оздоровлении и отдыхе детей, которые касаются признания детей погибших журналистов или которым установлена инвалидность I группы в связи с исполнением профессиональных обязанностей, детьми, требующими особого социального внимания и поддержки.

Среди прочего будут рассматриваться изменения в Уголовный процессуальный кодекс в связи с ратификацией дополнительных протоколов к Европейской конвенции о выдаче правонарушителей.

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Парламентарии также рассмотрят законопроект об обеспечении официального опубликования законов Украины и иных нормативно-правовых актов.

Кроме того, будет рассматриваться законопроект, касающийся правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

Депутаты сегодня рассмотрят и вопросы реформирования государственных и коммунальных печатных СМИ.