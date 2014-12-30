Москва недовольна соглашением Киева с Westinghouse

"Тепловыделяющие сборки, производимые этой компанией, неоднократно демонстрировали несоответствие требованиям к качеству топлива для реактора ВВЭР-1000... В этих условиях опасный эксперимент, затеянный Киевом, ставит под угрозу безопасность и здоровье украинских граждан и народов Европы. Похоже, уроки чернобыльской трагедии не научили киевские власти ответственному и научнообоснованному подходу к использованию атомной энергии", - говорится в заявлении российского ведомства, которое цитирует ВВС Украина.

Напомним, украинская компания "Энергоатом" подписала во вторник в Брюсселе соглашение с американской Westinghouse о поставках ядерного топлива для АЭС Украины. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что в Брюсселе также будет подписано соглашение с Westinghouse об увеличении объема поставок ядерного топлива.

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По словам Яценюка, доля атомной энергетики в общем объеме энергетического рынка страны возросла с 50% до 65%, остальное приходися в основном на ТЭС, которые работают на газе и угле.

Нехватка газа и остановка 80% шахт на Донбассе из-за боевых действий привели к дефициту энергоносителей и, как следствие, электроэнергии. Ранее украинские власти заявили о том, что разработан план веерных отключений электричества, которые затронут аннексированный Россией Крым и Донбасс.