Итоги пресс-конференции Яценюка: Крым вернут внуки, инвесторов в ближайшее время не ждать

Быстрого ответа на Крым нет

Премьер-министр Арсений Яценюк считает, что геополитически быстрого ответа на Крым нет, но при этом подчеркнул, что Крым остается украинской территорией.

Если Господь Бог нам поможет, еще при нас всех мы вернем контроль над Крымом. Если нет, то это сделают наши дети или внуки.

При этом он считает, что шансов на то, чтобы Крым стал оффшорной зоной, мало, поскольку «никто не захочет, чтобы активы, которые учитываются в Крыму, попали под санкции».

Читайте такжеПремьер: в Украине уже более 800 тысяч переселенцев из Крыма и ДонбассаТакже премьер заявил, что с Крымом должно храниться ограниченное пассажирское и грузовое сообщение.

"Если бы не человеческий фактор, - там проживают наши граждане, там проживают наши собратья, крымскотатарское население, - если бы не человеческий фактор, я бы полностью запретил любое перемещение пассажиров и грузовиков до того момента, пока оттуда не уберутся русские", - отметил Яценюк и добавил, что это больше его человеческая позиция, чем позиция премьера.

Роль МВФ

В 2015 году Украина рассчитывает в первую очередь не на инвесторов, а на международные финансовые организации, условием которых является сокращение социальных расходов и эффективное реформирование экономики.

По словам Яценюка, Украина рассчитывает получить кредитный транш от ключевого кредитора - Международного валютного фонда по итогам работы миссии Фонда в январе 2015 года, и готова направить средства, в случае их получения, на стабилизацию платежного баланса и системы государственных финансов

Если бы мы не проводили реформы, то фигуру из трех пальцев получили бы, а не финансовую помощь

Он подчеркнул, что ожидания не оправдаются, если "мы будем сидеть и ничего не делать". "Но если пойдем путем тяжелых реформ, то люди увидят, что мы делаем. Тогда наши кредиторы получат моральное право говорить своим налогоплательщикам в Брюсселе или Берлине, что мы заслуживаем на помощь", - отметил премьер-министр, добавив, что правительство оправдывает ожидания и проводит реформы.

Читайте такжеНовое соглашение с МВФ остановит панику на валютном рынке - ПорошенкоПо его убеждению, выполнение программы МВФ «увеличит наши золотовалютные резервы и вернет доверие к банковской системе».

Все предыдущие два транша мы получали не за красивые глаза и не за хороший английский, а мы получали за четкое выполнение каждого критерия, который был прописан в Меморандуме с Международным валютным фондом

В рамках программы, в частности, Кабмин собирается ускорить программу повышения цен на газ для населения до рыночных.

«Напомню, у нас есть заранее согласованный с МВФ график повышения цен и тарифов. Мы ожидаем, что миссия приедет 8 числа (января - УНИАН). Думаю, что нам нужно изменить график и ускорить темпы приведения стоимости природного газа и услуг теплокоммунэнерго до рыночного уровня», - сказал Яценюк.

По словам премьер-министра, правительство сохранит субсидии на все энергоресурсы для незащищенных слоев населения, которые могут составлять до 20 млн граждан.

Именно от международных финансовых организаций ожидают в правительстве поступления средств в Украину, поскольку инвесторов волнуют вопросы безопасности в Украине, урегулирование конфликта на востоке, установление контроля на границе, стабилизация финансовой и банковской системы, сокращение налогов и одновременное сокращение социальных расходов, а также детенизация экономики и борьба с коррупцией.

Читайте такжеПорошенко создал Национальный инвестиционный совет«В 2015 году мы не ждем частных инвесторов. 2015 год - это инвестиции международных финансовых организаций. Они как первопроходцы и они гаранты выполнения реформ для частных инвесторов», - сказал Яценюк.

Также правительство рассчитывает увеличить доходы бюджета за счет легализации бизнеса и налоговой дисциплины крупных предприятий-налогоплательщиков.

12 млрд грн мы получили от крупного бизнеса в 2014 году. Хотелось бы больше, но мы боремся с тем, чтобы крупный бизнес не уходил в тень и платил налоги

Энергетика

В украинских подземных хранилищах накоплено 11,7 миллиарда кубических метров газа, поставки угля превысили затраты, Украина диверсифицирует источники поставок газа и ядерного топлива.

Сегодня Украина в Брюсселе подпишет контракт с американо-японской компанией Westinghouse об увеличении поставок ядерного топлива на отечественные атомные станции.

Кроме того, Украина рассчитывает на заключение с Россией прямых контрактов на импорт угля для нужд украинских ТЭС по ценам, которые бы не превышали цены рынка Украины.

"Поэтапно мы восстанавливаем процесс поставок угля, и, как временное решение, надеюсь на заключение публичного и прозрачного контракта между государственными компаниями Украины и государственными компаниями России по цене, которая не должна быть выше, чем цена внутренней украинской тепловой энергетики", - сказал премьер.

Читайте такжеВ Дебальцево заблокированы 900 вагонов с углемТакже Украина, которая испытывает острый дефицит энергетического угля из-за военных действий на Донбассе, ведет переговоры с Россией о прямом контракте на импорт электроэнергии с территории РФ на уровне государственных компаний. Яценюк подчеркнул, что это будет прямой контракт между госкомпаниями без "прокладок".

Премьер напомнил, что кроме обеспечения жизнедеятельности предприятий и домохозяйств на подконтрольной территории, Украина тратит около 300 миллионов кубических метров газа в месяц на обеспечение отопления оккупированных районов Донбасса, также туда идет около 800 миллионов кВт электроэнергии. В то же время на подконтрольных боевикам территориях заблокировано около четырех миллионов тонн добытого украинскими шахтерами угля.

Куда идут деньги

Премьер рассказал, как расходуются поступления от военного сбора, куда пойдут средства от налога на недвижимость, что даст финансовая децентрализация, сколько нужно на восстановление Донбасса и насколько Украине нужна «Стена».

Местные органы власти благодаря принятому Верховной Радой Украины 29 декабря закона о бюджетной децентрализации будут иметь все механизмы достижения финансовой самостоятельности - органы местного самоуправления будут пополнять свои бюджеты за счет предоставления административных услуг и налогов, которые на основе принятого парламентом бюджетного законодательства будут взиматься на местном уровне.

Например, налог на недвижимость, который предусматривает оплату в размере 24 грн в год за квадратный метр квартиры, которая превышает 60 квадратных метров, и дома, больше 120 квадратных метров, будет администрироваться и будет поступать исключительно в местные бюджеты.

Налог на недвижимость устанавливается и собирается исключительно органами местной власти и идет в доходную часть исключительно органов местной власти

По данным премьера, украинцы в период с августа по конец декабря уплатили в бюджет 1,885 млрд грн военного сбора, однако дополнительные расходы на оборону и армию сравнению с 2013 годом выросли на целых 15,6 миллиарда гривен.

Яценюк также отметил, что предусмотрено 300 миллионов гривен на укрепление государственной границы на следующий год (проект «Стена»).

Я очень последователен в этом вопросе. Мы будем строить границу

Он подчеркнул, что граница должна укрепляться для того, чтобы не было незаконной миграции, торговли людьми, оружием и наркотиками, а также, чтобы не было "российских террористов и бандитов.

Относительно перспектив восстановления Донбасса, Яценюк заявил, что никто не знает, сколько для этого нужно денег, сославшись на недостаток данных.