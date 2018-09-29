Путину нужна вся территория Украины, потому что Российской империи без Украины не существует - Порошенко

Президент заявляет, что на решение проблемы оккупированных территорий военными методами не решится ни один украинский политик, поскольку в Украине ценят человеческие жизни.

Президенту РФ Владимиру Путину нужна вся территория Украины, поскольку Российской империи без Украины не существует.

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в Харькове, выступая с речью в Национальной академии правовых наук.

Также он раскритиковал как "ястребов", которые призывают решить вопрос оккупации украинских территорий силой, но "призывают об этом с дивана", так и "миротворцев", выступающих за федерализацию Украины.

Порошенко уверен, что достичь мира на востоке Украины можно только политико-дипломатическим путем.

"Как президент и верховный главнокомандующий разделяю мнение 60% граждан (72% - в Харьковской области), которые высказываются за политико-дипломатическое урегулирование ситуации на Донбассе. Это и есть квинтэссенция моей стратегии борьбы за мир и деоккупации", - подчеркнул президент.

Порошенко подчеркивает, что освобождение оккупированных территорий силовыми методами недопустимо, потому что при этом погибнут мирные жители.

"Путинского сценария, которым он радуется, мы не допустим. Ни один украинский политик, в том числе, конечно, и я, никогда не примет решение превратить Донецк в Грозный времен первой и второй чеченских войн. Украина – не Россия, мы принадлежим к другой цивилизации, где ценят человеческие жизни", - подчеркнул президент.

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Он также подчеркнул, что для Украины является недопустимым сценарий, когда российские военные в Чечне истребляли мирное население ковровыми бомбардировками.

Порошенко подчеркнул, что «ключи от мира» находятся не в Вашингтоне или Лондоне, они находятся в Москве. По словам Порошенко, против введения миротворческого контингента ООН на восток Украины выступает только Россия, и если она в Совете безопасности ООН заблокирует принятие соответствующего решения, то таким образом подтвердит, что не хочет мира.

Порошенко подчеркнул, что введение на Донбасс миротворцев ООН не означает достижения мира, но их размещение на всей оккупированной территории и на неконтролируемом участке украинско-российской границы гарантирует прекращение активных боевых действий.

По его словам, если на Донбассе будет развернута миротворческая миссия, то Россия будет вынуждена вывести свои войска, а незаконные вооруженные формирования будут разоружены.

По убеждению президента, миротворческая миссия ООН уменьшает риск полномасштабной войны с Россией.

«Она означает отсутствие жертв среди наших военных и гражданских. Она означает прекращение поставок российских наемников и оружия. И она открывает путь к политическому урегулированию. Путь к миру на приемлемых для Украины условиях, с возвращением оккупированных территорий, но без нашего возвращения в сферу российского влияния», - сказал глава государства.

Вместе с тем президент добавил, что не может назвать даже приблизительные сроки введения в восточные области миротворческого контингента, однако Украина должна над этим упорно работать, в частности юристы-международники.

Как сообщал УНИАН, 27 сентября министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина, США, Германия и Франция уже давно подготовили совместный проект резолюции для рассмотрения на заседании Совета безопасности ООН о размещении миротворческих сил на Донбассе, однако Россия выступает против введения миротворцев.