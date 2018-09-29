Порошенко заверил, что не имеет бизнеса в России

Также президент Петр Порошенко подтвердил, что планирует продать предприятие "Кузница на Рыбацком".

Президент Украины Петр Порошенко уверяет, что не имеет бизнеса в России.

Об этом президент сказал в своем выступлении на X Международном экономическом форуме «Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы».

По словам Порошенко, президент РФ Владимир Путин заблокировал продажу Липецкой кондитерской фабрики, входившей в корпорацию Roshen, арестовав ее, а украинская оппозиция об этом знала, "но подыграла Путину".

Он заверил, что с начала войны не имеет бизнеса в России и не будет иметь.

«У меня был бизнес в России до войны. Но война все изменила. Теперь у Порошенко в России бизнеса нет и быть не может. Не оправдываюсь. Наоборот - обвиняю своих политических оппонентов в Украине. Обвиняю их в откровенной лжи, в черном пиаре, в подыгрывании российской пропаганде, в жажде любой ценой прийти к власти», - сказал Порошенко.

Кроме того, президент подтвердил, что планирует продать предприятие "Кузница на Рыбацком", но хочет, чтобы у этого завода был украинский владелец, поскольку там производится продукция оборонного характера.

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«А что касается «Рошен», то еще в 2016 году передал его в доверительную собственность Rothschild. А на днях компания, которая по поручению управляет моими активами, смогла договориться о продаже «Кузницы на Рыбацком». Поскольку предприятие объективно не может не играть заметной роли в укреплении обороноспособности, хочу в полной мере избежать конфликта интересов, так пусть у него будет другой собственник, исключительно отечественный», - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, в январе 2016 года Порошенко передал свой самый большой актив, компанию Roshen, в доверительную собственность Rothschild, а в апреле 2017 года менеджмент Roshen закрыл Липецкую кондитерскую фабрику и свернул производство.

26 сентября пресс-секретарь президента Святослав Цеголко сообщил о продаже завода «Кузница на Рыбацком», принадлежащего президенту.

«Фонд «Прайм эссетс кэпитал», который управляет активами Петра Порошенко, сообщил, что достиг принципиального соглашения о продаже завода «Кузница на Рыбацком» отечественному покупателю», - отметил спикер главы государства. По его словам, если Антимонопольный комитет даст согласие и будут решены все формальности, соглашение подпишут и реализуют.