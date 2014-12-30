Яценюк: Украина должна показать, что у нее есть власть, способная принимать правильные решения
14:37, 30 декабря 2014Политика
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Украине необходимо показать, что у нее есть правительство и парламентская коалиция, которые способны принимать сложные, но правильные решения.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил на пресс-конференции.
Читайте такжеЯценюк: 2014-й год стал годом исторических переменОн подчеркнул необходимость "показать стране, что в Украине есть правительство, коалиция, которые способны принимать сложные, но правильные решения". "Даже если такие решения принимаются в 5 часов утра", - сказал Яценюк.
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