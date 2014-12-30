Яценюк: Украина должна показать, что у нее есть власть, способная принимать правильные решения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил на пресс-конференции.

Читайте такжеЯценюк: 2014-й год стал годом исторических переменОн подчеркнул необходимость "показать стране, что в Украине есть правительство, коалиция, которые способны принимать сложные, но правильные решения". "Даже если такие решения принимаются в 5 часов утра", - сказал Яценюк.