В МВД отчитались о делах нападений на активистов: раскрыли, но не всех задержали

Представитель МВД отметил, что вину фигурантов нападений "надо еще доказать в суде", "и не факт, что эта вина будет доказана".

Правоохранители раскрыли шесть особо тяжких преступлений, совершенных в отношении активистов в 2018 году.

Об этом сообщил директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко на своей странице Facebook.

Так, по его словам, убийство Ирины Ноздровской в Киевской области полностью раскрыто, обвиняемый находится на скамье подсудимых, следствие не установило заказного характера преступления.

Также, отметил он, покушение на убийство Виталия Устименко в Одессе раскрыто, а двое подозреваемых с 26 сентября находятся под стражей, следствие продолжается.

В то же время, убийство Виталия Олешко (позывной «Сармат») в Бердянске раскрыто по горячим следам, а 5 подозреваемых находятся под стражей с момента совершения преступления. При этом, исполнитель дал показания о заказчике, он установлен и его ищут.

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В то же время, покушение на убийство Екатерины Гандзюк в Херсоне раскрыто, "несмотря на ошибку на первом этапе", 5 подозреваемых по делу, включая организатора, суд взял под стражу, заказчиков продолжают искать полиция и СБУ, которая ведет отдельное производство именно по поиску заказчиков преступления.

Также покушение на убийство Григория Козьмы и Михаила Кузаконя в Одессе раскрыто, 3 подозреваемых - под стражей, а следствие продолжается.

Кроме того, покушение на убийство Олега Михайлика в Одессе раскрыто, 3 подозреваемых с 28 сентября под стражей, следствие и поиск заказчиков продолжается.

"Конечно, четыре из этих пяти преступлений пока не раскрыты полностью, когда все подозреваемые задержаны, процессуально стали обвиняемыми и производство передается в суд. Также их вину надо еще доказать в суде. И не факт, что эта вина будет доказана. Но Национальная полиция Украина расследует и не стоит на месте. Считать, что это происходит только потому, что активисты поднимают ажиотаж, что, конечно, в определенной степени подталкивает полицию работать, - так же неверно, как считать, что земля вращается под воздействием инерции от движения людей, которые по ней ходят", - отметил Шевченко.

Как сообщал УНИАН, вчера, 27 сентября, и сегодня ночью на Банковой возле Администрации президента участники акции "Ночь на Банковой" требовали от украинских властей не игнорировать нападения на общественных активистов, которые участились и получили резонанс в последнее время. Часть участников также отправились на базу МВД на ул. Вышгородской, где, по утверждению активистов, проживает министр внутренних дел Арсен Аваков.