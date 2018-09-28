Посольство РФ в Киеве отреагировало на "фекальный" инцидент (фото)

Из-за инцидента в МИД Украины направлена нота протеста.

Посольство России в Киеве направило ноту протеста в Министерство иностранных дел Украины из-за якобы повреждения имущества сотрудников дипмиссии.

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Так, россияне пожаловались на беспорядки, якобы устроенные "радикалами" возле здания торгового представительства РФ, передает пресс-служба посольства.

Российские дипломаты утверждают, что в ходе акции на территорию якобы были брошены дымовые шашки, нанесены оскорбительные надписи на ограждениях, а также причинен ущерб авто сотрудников.

Отмечается, что в МИД Украины направлена нота протеста.

Как сообщали СМИ, в Киеве активисты облили машины представителей российского посольства фекалиями.