Посольство РФ в Киеве отреагировало на "фекальный" инцидент (фото)
10:36, 28 сентября 2018Политика
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Из-за инцидента в МИД Украины направлена нота протеста.
Авто российских дипломатов облили фекалиями / Facebook / Родион Шовкошитный
Посольство России в Киеве направило ноту протеста в Министерство иностранных дел Украины из-за якобы повреждения имущества сотрудников дипмиссии.
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Так, россияне пожаловались на беспорядки, якобы устроенные "радикалами" возле здания торгового представительства РФ, передает пресс-служба посольства.
Российские дипломаты утверждают, что в ходе акции на территорию якобы были брошены дымовые шашки, нанесены оскорбительные надписи на ограждениях, а также причинен ущерб авто сотрудников.
Отмечается, что в МИД Украины направлена нота протеста.
Как сообщали СМИ, в Киеве активисты облили машины представителей российского посольства фекалиями.
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