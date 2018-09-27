Порошенко призвал страны ООН почтить 85-ю годовщину Голодомора в Украине

Президент Украины напомнил, что Голодомор унес жизни многих миллионов украинцев.

Президент Украины Петр Порошенко призвал страны Организации Объединенных Наций (ООН) почтить 85-ю годовщину Голодомора 1932-33 годов в Украине, искусственно организованного в Украине сталинским режимом.

Об этом президент Украины заявил во время выступления на общих дебатах 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

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"В ноябре этого года мы будем чествовать 85-я годовщину одного из самых страшных преступлений 20-го века – Голодомора или массовой смерти от голода, искусственно организованного в Украине сталинским режимом. Он унес жизни многих миллионов украинцев", - заявил президент.

"В этой связи хотел бы возобновить свой призыв к Ассамблее почтить одну из величайших трагедий в истории человечества путем принятия соответствующей декларации", - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября 2018 года в Киеве началась международная акция «Зажги свечу памяти», которая на протяжении 85-ти дней будет проходить в 85 уголках мира.

Целью акции, которая началась за 85 дней до Дня памяти жертв Голодомора – 24 ноября 2018 года, – является объединение украинцев во всем мире и граждан других стран для почтения памяти об одном из величайших преступлений в истории человечества.