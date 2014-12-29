Боевики снова обстреливали позиции сил АТО: погибли трое военных

В течение дня боевики 12 раз обстреливали позиции сил АТО, погибло трое военных.

Об этом сообщил начальник пресс-центра АТО Роман Туровец в Facebook.

«После относительно спокойного воскресенье, понедельник в зоне проведения АТО выдался довольно напряженным. Начиная с 7 утра, боевики незаконных вооруженных формирований 12 раз обстреливали позиции украинских военных, применяя стрелковое оружие, минометы и артиллерию. Наиболее горячо было в Песках. Террористы 4 раза открывали огонь из минометов и автоматических гранатометов, а после этого боевики пошли в бой. В результате перестрелки противник потерял 14 человек, еще один - был взят в плен. С нашей стороны погибли трое военнослужащих», - сказал Туровец.

По его данным, провокационные обстрелы по позициям украинских военнослужащих также велись у населенных пунктов Гранитное, Каменка, Малоорловка, Никишино, Новоласпа.

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Он также сообщил, что в 14.00 в районе населенного пункта Каменная (Луганская область) был зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата.