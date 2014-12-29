В СБУ объяснили присутствие кума Путина Медведчука на Минских переговорах

Об этом в эфире Громадського.ТВ сообщил советник главы СБУ Маркиан Лубкивский, отвечая на вопрос, каким образом Медведчук появился на переговорах об обмене плененными, и даже присутствовал при этом процессе, сообщает Украинская правда.

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"Медведчук зашел в переговорный процесс, когда уже по сути процесса не было, когда договоренности уже были достигнуты. Но он должен был быть на месте, чтобы все прошло так", - сказал Лубкивский.

"Медведчук был всего лишь гарантией того, что мы людей заберем. Это была гарантия того, что люди будут возвращены", - объяснил Лубкивский.

Он несколько раз уклонялся от вопросов о том, кто был инициатором появления Медведчука на переговорах.

"Позвольте не раскрывать все детали. Это очень важно, потому что, возможно, у нас будет еще не одна передача, и мы будем использовать разные рычаги, чтобы люди вернулись", - сказал он.