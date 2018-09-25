Две трети украинцев не верят в честность будущих выборов президента – опрос

Больше всего убеждены в нечестности предстоящих выборов сторонники председателя партии «Оппозиционный блок» Юрия Бойко и лидера партии «За жизнь» Вадима Рабиновича, а также те, кто вообще не намерен голосовать.

Две трети украинцев убеждены, что предстоящие президентские выборы не будут честными.

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-релизе по результатам исследования, проведенного Социологической группой «Рейтинг» с 10 по 18 сентября 2018 года.

Как отмечается в пресс-релизе, две трети респондентов убеждены, что президентские выборы 2019 года не будут честными, только 16% - противоположного мнения. Четверть затруднились ответить на этот вопрос.

Больше всего убеждены в нечестности предстоящих выборов сторонники председателя партии «Оппозиционный блок» Юрия Бойко и лидера партии «За жизнь» Вадима Рабиновича, а также те, кто вообще не намерен голосовать.

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В то же время, как показал опрос, лидером электоральных симпатий в президентском рейтинге является председатель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, за которую готовы отдать свои голоса 13,2% всех опрошенных. За лидера партии «Слуга народа» Владимира Зеленского готовы проголосовать 7,8%, нынешнего президента Петра Порошенко - 6,8%, председателя партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко - 6,6%, Бойко - 5,7%, Рабиновича – 5,4%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 5,2%, певца Святослава Вакарчука - 5,0%. Рейтинг других кандидатов составляет менее 2,5%. Затруднились с выбором - 17,0%, не хотят участвовать в голосовании - 12,6%.

«Поддержка Ю.Тимошенко более-менее равномерна во всех макрорегионах с акцентом на центр. В.Зеленского больше поддерживают в центре и на юге, П.Порошенко и А.Гриценко - на западе. Ю.Бойко и В.Рабинович традиционно имеют лучшие показатели в юго-восточных регионах.

Социологическая группа «Рейтинг» опрашивала населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2,5 тыс. респондентов. Опрос проводился личным формализованным интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования - не более 2,0%.