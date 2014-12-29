СМИ: Азаров несмотря розыск спокойно продал свой коттедж на Печерске (фото)
Николай Азаров решил продать дом на ул. Зверинецкая,1 в Печерском районе г.Киева.
Об этом свидетельствует выданная Азаровым доверенность, копия которой есть в распоряжении «Наших Грошей».
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Эту доверенность Николай Азаров оформил у московского нотариуса 23 июня этого года. Согласно документу интересы Азарова относительно продажи имущества будет представлять Глеб Лешков, который занимал руководящие должности в компаниях строительной группы «Развитие» Алексея Азарова, сына экс-премьер-министра Николая Азарова.
Речь идет о продаже жилого дома площадью 594 кв.м. и участка 0,1 га на ул. Зверинецкая,1. Собственником данной недвижимости является лично Николай Азаров, в частности, в 2013 г. указал в своей декларации задекларированній дом с аналогичной площадью.
Относительно участка 0,1 га, то Азаров получил ее в частную собственность от Киевсовета в 2003 году для строительства, эксплуатации и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений.
В доверенности указан кадастровый номер участка Азарова 8000000000:82:142:0048. На этом участке находится двухэтажный дом.
На сайтах недвижимости есть информация о доме побольше в этом же районе за $3,50 млн.
Напомним, что Николай Азаров находится в межгосударственном розыске. По последним данным СБУ, Азаров живет в Подмосковье. Ряд западных стран весной наложили на него экономические санкции, которые предусматривают конфискацию выявленного имущества.