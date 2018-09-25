Порошенко прибыл в США на Генассамблею ООН

Порошенко выступит с речью в ходе общих дебатов 73-й ГА ООН, примет участие в Саммите миротворчества ООН, проведет ряд двусторонних встреч с лидерами стран мира.

Президент Петр Порошенко прибыл с визитом в Соединенные Штаты Америки, где примет участие в 73-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Об этом сообщила администрация главы государства. "Глава государства выступит с речью в ходе общих дебатов 73-й ГА ООН, примет участие в Саммите миротворчества ООН, проведет ряд двусторонних встреч с лидерами стран мира. Отдельного внимания во время визита будет уделено углублению украинско-американских отношений в торгово-экономической и инвестиционной сферах. С этой целью Глава государства проведет встречу с представителями деловых и деловых кругов США", - говорится в сообщении.

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В рамках программы пребывания в Нью-Йорке президент также встретится с лидерами украинской общины США.

Ранее сообщалось, что постпред Украины в ООН Владимир Ельченко высказался за перенос переговоров Трехсторонней контактной группы по Донбассу из Минска в другой город.