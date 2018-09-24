Порошенко впервые отреагировал на нападение на активиста в Одессе

В связи с нападением президент провел телефонные разговоры с генеральным прокурором Юрием Луценко и министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

Президент Украины Петр Порошенко впервые отреагировал на нападение на активиста Олега Михайлика в Одессе на фоне того, что нападения активистов в этом городе в течение последних месяцев участились.

Порошенко позвонил в больницу, узнать о состоянии активиста, лидера городской организации партии «Сила людей» Олега Михайлика, на которого совершено нападение. Как сообщили в пресс-службе главы государства, президент, который уже отбыл с визитом в Соединенные Штаты Америки, позвонил главному врачу Городской клинической больницы №1 города Одесса Евгению Григорьеву и поинтересовался состоянием здоровья Михайлика.

«Главный врач проинформировал президента о состоянии здоровья пострадавшего от нападения Олега Михайлика. Петр Порошенко поблагодарил врачей за проведенную работу и оказанную активисту помощь», - говорится в сообщении.

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Также, отметили в пресс-службе, президент провел телефонные разговоры с генеральным прокурором Юрием Луценко и министром внутренних дел Арсеном Аваковым. «Руководители ведомств проинформировали главу государства о ходе расследования и об усилении состава следственной группы первым заместителем председателя Национальной полиции Вячеславом Аброськиным, который сейчас ведет расследование в Одессе. Они сообщили, что будет проведено координационное совещание по вопросам борьбы с преступностью, и президент будет проинформирован о результатах», - отметили они.

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 22 сентября в полицию поступила информация о том, что в центре Одессы злоумышленники стреляли в известного активиста, лидера городской организации партии «Сила людей» Олега Михайлика. Он получил проникающее огнестрельное ранение в плечо и в область грудной клетки. По данным медиков, состояние пострадавшего пока стабильное, но пуля, которая застряла в грудной клетке, решено пока не вынимать.

Правоохранители рассматривают пять версий покушения на общественного деятеля. Первая версия связана с общественной деятельностью, вторая - со строительством жилого комплекса «Золотой берег» (активист возглавлял общественную организацию «Защита прав инвесторов новостроек и собственников жилья «Правое дело», которая, добиваясь завершения строительства объекта, проводила акции протеста). Третья версия связана с авторынком «Успех» - общественный деятель активно выступал против новых владельцев рынка. Четвертая версия - личностные отношения, пятая - преступление совершено неустановленными лицами из хулиганских побуждений.

Генпрокурор Луценко сообщил, что в связи с нападением усиленная группа правоохранителей из Киева вылетела в Одессу.