Депутаты начали рассмотрение бюджета в 4 часа утра

Как передает корреспондент УНИАН, предложение о переносе рассмотрения Госбюджета вынесла фракция "Самопомич".

Однако это предложение поддержали только 64 народных депутата из 316 зарегистрированных.

Читайте такжеБерезюк: госбюджет может рассматриваться сегодня после принятия ряда законов

Таким образом, после длительных переговоров в сессионном зале, а до того и в формате совещаний вне сессионного зала, премьер-министр Арсений Яценюк начал представление проекта Госбюджета в ВР в 4 утра.