Депутаты начали рассмотрение бюджета в 4 часа утра
04:04, 29 декабря 2014Политика
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Верховная Рада не поддержала предложение относительно рассмотрения бюджета в понедельник вечером и начала рассмотрение в 4 часа утра.
Яценюк начал представление проекта госбюджета в ВР в 4 утра / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, предложение о переносе рассмотрения Госбюджета вынесла фракция "Самопомич".
Однако это предложение поддержали только 64 народных депутата из 316 зарегистрированных.
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Таким образом, после длительных переговоров в сессионном зале, а до того и в формате совещаний вне сессионного зала, премьер-министр Арсений Яценюк начал представление проекта Госбюджета в ВР в 4 утра.
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