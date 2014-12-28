"Айдаровцы" помирились с избитым ими водителем - Геращенко

Об этом рассказал советник главы МВД Арсена Авакова, народный депутат Украины Антон Геращенко.

"После известного скандала на Бориспольской трассе со стычкой бойцов батальона "Айдар", перевозивших тела своих погибших товарищей, российские лже пропагандистские СМИ представили это все как очередное доказательство неурядиц в Украине. Мол добровольческие батальоны занимаются беспределом под самой столицей. Вот мол к чему привел Майдан. Так то оно так, да вот немножечко не так", - написал Геращенко

По его словам, на днях начальник УВД Киевской области Вадим Троян пригласил "на чашку чая" бойцов батальона "Айдар", участвовавших в столкновении. Также были приглашены потерпевшие - "парень которого ударили, и семья, которой помяли машину".

Читайте такжеВ "Айдаре" объяснили конфликт на Бориспольской трассе: водитель вклинился в колонну с "грузом 200""Пообщавшись за чашкой чая обе стороны конфликта примирились. Боец "Айдара" с позывным "Кузя", который ударил водителя Reno, признал, что был неправ и не имел права участвовать в перекрытии дороги и бить других граждан. Он искренне попросил прощения у парня, которого он ударил и у семьи, машину которой он повредил", - написал Геращенко.

"Честно сказал, что был сутки без сна, пока вез тело погибшего друга и командира. Был злой и раздражительный на весь свет. Что ему искренне не удобно за то, что он совершил. Также Кузя извинился и за своих товарищей, которые участвовали в стычке и сразу после похорон уехали на передовой", - рассказал депутат

Потерпевшие заявили о том, что они не имеют претензий к Кузе и его сотоварищам.

Читайте такжеПо факту драки на Бориспольской трассе возбудили делоПоскольку 125 статья УК - "Умышленное нанесение легких телесных повреждений" - предусматривает возможность примирения сторон, то бойцы "Айдара" не будут привлекаться к уголовной отвественности. Материальный ущерб от повреждения машины Reno Cangoo будет возмещен.

"Стороны этого конфликта показали, что мы украинцы умеем объединяться, переступать через личную неприязнь, уметь принести извинения и договариваться, а не упираться рогом", - резюмировал Геращенко.