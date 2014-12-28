Президент договорился с лидерами фракций о создании комиссии для изменений в Конституции

Об этом сообщил на брифинге председатель фракции “Блок Петра Порошенко” Юрий Луценко, передает корреспондент УНИАН.

Он отметил, что “во время встречи главы государства с председателями фракций коалиции, которая состоялась в пятницу, было принято решение о том, что в парламенте будет создана специальная конституционная комиссия во главе с председателем парламента, которая совместно с конституционной комиссией Администрации президента начнет реализовывать изменения к Конституции”.

Читайте такжеПорошенко не угрожал депутатам исключением из фракции - ЛуценкоПо его словам, речь идет о том, чтобы в первую очередь провести судебную реформу и децентрализацию власти и разработать изменения в Конституцию, необходимые для их проведения.

При этом Луценко подчеркнул, что “остальные вопросы, которые беспокоят нас, будут отложены на более позднее время”.

По его мнению, "нельзя решать все вопросы одновременно, поскольку не будет решен в таком случае ни один".