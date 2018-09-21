Мосийчук о представлении на снятие неприкосновенности: это месть за мою деятельность и давление на Ляшко

Мосийчук также сообщил, что еще не ознакомился с представлением на снятие депутатской неприкосновенности, поскольку "оно еще не поступило в парламент и вообще никуда не поступило".

Нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук считает местью представление на снятие с него депутатской неприкосновенности, которое внес в Генпрокуратуру руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"Я думаю, что это месть за мою профессиональную и политическую деятельность. Кроме того, это политическое давление на нашего лидера Олега Ляшко", — заявил политик, передает «Обозреватель».

"У меня есть этому подтверждение — вчера детектив Дух, который якобы расследует это дело, во время суда, в котором принимала участие моя адвокат, сказал ей, что, по их данным, Олег Ляшко находится на втором месте в президентском рейтинге, и по радикалам они еще будут работать и работать. Вот как я это объясняю", — подчеркнул нардеп.

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Мосийчук также сообщил, что еще не ознакомился с представлением на снятие депутатской неприкосновенности, поскольку "оно еще не поступило в парламент и вообще никуда не поступило".

Депутат заверил, что не знает о формальных причинах таких действий САП: "Я не знаю, какие там материалы. Они лишь интересовались: что едят мои собаки, какой навоз у свиней, которых я выращивал на Полтавщине. Они интересовались моими друзьями, моей тещей. Но меня и жену никто не допрашивал".

"Думаю, это выдумка, фейк, утка, направленная на политическое давление на нашего лидера Олега Ляшко. Такой же фейк распространялся против Ляшко, а потом они сказали "что-то там не так", а у людей осадок остался. Неделю назад они так же распространяли информацию о лишении неприкосновенности Ляшко, но оказалось, что это бред и никаких материалов нет", — заявил он.

Мосийчук также отметил, что материалы по его делу "цинично" передали 17 сентября — "день, когда три года назад меня арестовали по сфальсифицированному обвинению генпрокурора Шокина в парламенте".

"Я стал "черным лебедем" для Шокина, и так же это закончится для Сытника", — пообещал нардеп.

"Я никуда не убегу, меня трижды арестовывали, и я всегда боролся за правду и справедливость", — завершил он.

Ранее в комментарии УНИАН пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко сообщил, что в Генеральную прокуратуру Украины от Специализированной антикоррупционной прокуратуры поступило представление о снятии депутатской неприкосновенности с народного депутата Украины от фракции Радикальной партии Игоря Мосийчука.