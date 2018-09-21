«В основном, профанация»: Климкин раскритиковал переговоры в Минске

На сегодня в рамках "Минска" обсуждаются только самые базовые вопросы безопасности, отметил министр.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал переговоры в рамках Минской площадки.

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"Никакого Минского формата нет, есть минская площадка. То, что происходит в Минске на сегодня - это, в основном, профанация. За исключением минимально возможного обсуждения вопросов безопасности, вопросов освобождения заложников, какие-то вопросы, связанные с гуманитарными очень человеческими вещами о том, как помочь нашим гражданам на оккупированных территориях", - отметил министр в интервью «Радио НВ».

Напомним, 19 сентября украинская сторона в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе призвала представителей Российской Федерации остановить процесс подготовки фарса с незаконными выборами на Донбассе, которые Кремль планирует провести 11 ноября.

При этом, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко рассказала, как представитель Кремля в Минске признал присутствие РФ на Донбассе.