Геращенко рассказала, как представитель Кремля в Минске признал присутствие РФ на Донбассе

Народные депутаты Украины обсудят с послами ФРГ и Франции кремлевский сценарий обострения ситуации на Донбассе из-за проведения незаконных выборов на оккупированных территориях востока Украины.

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе призвала представителей Российской Федерации остановить процесс подготовки фарса с незаконными выборами на Донбассе, которые Кремль планирует провести 11 ноября.

Об этом представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко сообщила в социальной сети Facebook.

"Минск. Информация от очевидцев. Сегодня рядом с представителем РФ в ТКГ Б. Грызловым там удобненько примостился дедушка Фрейд и выдавил из российского подсознания в публичную плоскость всем известную правду", - заявила представитель Украины.

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"Как известно, россияне в Минске уже три года продолжают играть в ролевую игру «нас там нет», входят в раж, закатывают глаза, кричат о «внутреннем канфликте». Сегодня украинская делегация жестко поставила вопрос о недопустимости фейковых выборов на оккупированных территориях, что не соответствуют украинскому законодательству и минским соглашениям", - заявила Геращенко.

"Представители Украины в ТКГ отметили, что в Донецке и Луганске могут состояться только местные выборы, и никаких «выборов глав риспублик», выборы могут проходить только по украинскому законодательству, с украинским ЦИК, с украинскими политическими партиями, украинскими медиа, международными наблюдателями. Мои коллеги по минским группам обратились к россиянам с требованием дать оценку нелегитимным попыткам проведения нелегитимных выборов, осудить их публично и остановить процесс подготовки фарса. М здесь Б.Грызлов выдал сакраментальное: «Мы должны навести там порядок и провести там выборы»", - отметила Геращенко.

"«Кто - вы? Вас же там нет» - вцепились в заявление по Фрейду украинцы. Грызлов ушел с заседания ТКГ раньше. Но и реакция представителей ОБСЕ однозначна - это нелегитимные выборы, которые ставят на грань срыва минский процесс и мирные переговоры", - добавила она.

"Уже завтра народные депутаты Украины - участники минской платформы в ВР – будут говорить об этом кремлевском сценарии эскалации конфликта через псевдовыборы с послами стран нормандского формата в Киеве", - подчеркнула она.

"А в Минске сегодня еще обсуждали заблокированный боевиками КПВВ «Золотое», итоги визита координатора Фриша на Донбасс (мы требуем посетить всех указанных нами в списке украинских заложников, к которым боевики не допустили координатора). Еще раз озвучили готовность передать осужденных в Украине россиян РФ и помиловать сепаратистов и преступников в обмен на освобождение из российских, донецких и луганских тюрем украинцев", - заявила она.