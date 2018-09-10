Кремль не готов к процессу освобождения заложников, там все решает Путин - Геращенко

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ по Донбассу убеждена, что вопрос освобождения украинских заложников зависит от президента РФ Владимира Путина.

Кремль не готов к процессу освобождения украинских заложников и политических узников.

Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Она прокомментировала слова пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова о том, что Кремлю "неизвестно о готовности украинской стороны предпринять какие-то шаги" для обмена осужденных лиц.

"Означает ли это заявление Пескова, что спецпредставитель РФ в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов видит президента Путина только по телевизору и давно не имел никакой возможности с ним пообщаться? Ведь я лично трижды направляла письма представителям РФ в ТКГ и гуманитарной подгруппе, Грызлову, послу Азамату Кульмухаметову и другим со списком россиян в украинских тюрьмах и копией их заявлений. Поднимала этот вопрос в Минске десятки раз, а они опускали глаза и голову, что "их там нет"...", - подчеркнула Геращенко.

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"Означает ли этот ответ Пескова, что уполномоченная РФ по правам человека (Татьяна Москалькова) не имеет никаких контактов с АП? Ведь она получила все эти заявления от своего коллеги, украинского омбудсмена Людмилы Денисовой", - заявила представитель Украины.

"Или Песков все знает и просто откровенно врет? Или это означает, что Кремль не общается с Грызловым, чья роль ритуальная, а только со своими марионетками из ОРДЛО?" - добавила представитель Украины.

"Ответ Пескова означает только одно - Кремль не готов к разблокированию процесса освобождения заложников, и все там решает один человек, Путин", - подчеркнула Геращенко.

"Мы же, в свою очередь, используем все возможности, чтобы на всех международных площадках зачитывать письма от россиян своему президенту Путину, который их бросил. К которым ни разу не пришли консулы (они не знают о россиянах в тюрьмах?), от которых отказался МИД и уполномоченный по правам человека РФ", - заявила она.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 сентября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле понимают желание осужденных в Украине россиян вернуться на родину, однако не знают об их прошении на имя президента РФ Владимира Путина об обмене на украинцев, содержащихся в России.

«Вы знаете, мне не известно об этом. Это раз. Я понимаю, что россияне, которые осуждены и находятся в Украине, хотят попасть обратно на родину, но нам также не известно о готовности украинской стороны предпринять какие-то для этого шаги», - сказал Песков, отвечая на вопрос УНИАН, известно ли Кремлю о прошении граждан РФ, осужденных в Украине за участие в боях против украинской армии, в адрес Путина с просьбой обменять их на граждан Украины, которых удерживают в российских тюрьмах.