Эти действия "порочат звание прокурора": Луценко вынес выговор главе САП Холодницкому

Генпрокурор считает, что есть сомнения в объективности, беспристрастности и независимости руководителя САП и на этом основании вынес ему выговор.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объявил выговор заместителю генпрокурора, руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому.

Об этом УНИАН сообщили в ГПУ.

В частности, в тексте выговора говорится о том, что он вынесен за совершение действий, которые порочат звание прокурора и могут вызвать сомнение в его объективности, непредвзятости и независимости.

Кроме того, согласно информации, еще одной причиной стало систематическое грубое нарушение правил прокурорской этики.

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Как сообщал УНИАН, 26 июля КДКП решила не увольнять Назара Холодницкого с должности заместителя генерального прокурора Украины - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а ограничиться выговором. Председатель комиссии Виталий Грушковский заявлял, что данное решение может быть обжаловано в административном суде или в Высшем совете правосудия.

После заседания КДКП Холодницкий покинул помещение комиссии под возгласы активистов антикоррупционных организаций, которые кричали «Позор!».

30 марта Генеральный прокурор Юрий Луценко и директор НАБУ Артем Сытник обратились к КДКП с представлением об увольнении Холодницкого с должности руководителя САП.

Дисциплинарные жалобы о совершении Холодницкий дисциплинарных проступков составленные по фактам, выявленным в ходе уголовного производства, которое расследуется НАБУ совместно с ГПУ.

Сам Холодницкий заявлял, что производство против него зарегистрировано по статье Уголовного кодекса о разглашении данных предварительного расследования и принуждении свидетелей к даче показаний.