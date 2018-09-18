ЕСПЧ обязал власти Украины воздержаться от доступа к данным с телефона журналистки Седлецкой (документ)

Запрет на доступ к данным с телефона журналистки действует в течение месяца - до 18 октября.

Сегодня, 18 сентября, Европейский суд по правам человека принял решение применить «Правило 39» Регламента суда - о неотложных временных обеспечительных мерах по делу главного редактора программы «Схемы» Натальи Седлецкой и указал украинскому правительству Украины, что оно должно «обеспечить воздержание органов власти от доступа к любым данным, приведенным в постановлении следственного судьи Печерского суда от 27 августа 2018 года».

Как сообщает "Радио Свобода", об этом говорится в официальном письме из ЕСПЧ.

Так, согласно информации, запрет на доступ к данным с телефона журналистки действует в течение месяца - до 18 октября 2018 года. Это время дается защите Натальи Седлецкой для подготовки и направления полной жалобы в ЕСПЧ, которую суд будет рассматривать «в приоритетном порядке».

«18 сентября 2018 года суд в интересах сторон и интересах надлежащего производства по делу принял решение указать правительству Украины в соответствии со статьей 39 Регламента на то, что он должен обеспечить, чтобы органы государственной власти воздержались от доступа к любой информации, касающейся заявителя, указанной в решении Печерского районного суда города Киева от 27 августа 2018 года», - говорится в документе.

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Как сообщал УНИАН, в начале сентября стало известно, что Печерский райсуд Киева разрешил Генпрокуратуре доступ к СМС и ММС-сообщениям, входящих\исходящих соединений и геолокации мобильного телефона главного редактора программы расследований «Схемы» (проект Радио Свобода) Седлецкой за период с 19 июля 2016 по 16 ноября 2017 года. Доступ был предоставлен в связи с расследованием дела о возможном разглашении государственной тайны - данных досудебного следствия директором НАБУ Артемом Сытником.

В декабре 2017 года Седлецкую вызвали на многочасовой допрос в Генпрокуратуру по делу в отношении руководителя НАБУ. На допросе она сослалась на прямую норму Уголовного процессуального кодекса, в соответствии с которой журналистов не могут допрашивать как свидетелей о сведениях, которые содержат конфиденциальную информацию профессионального характера, предоставленную при условии неразглашения авторства или источника информации.

5 сентября 2018 года журналистка издания «Новое время» Кристина Бердинских в Facebook также сообщила, что суд предоставил ГПУ разрешение проверить данные с ее телефона за 1,5 года. По её словам, решение суда о снятии информации с её телефона аналогично тому, которое есть в отношении Седлецкой.

5 сентября народный депутат Алексей Рябчин заявил, что генпрокурор Юрий Луценко ограничил запрос информации от мобильного оператора относительно Седлецкой только геолокацией.