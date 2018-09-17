Янукович может выступить в суде о госизмене с последним словом - адвокат

Адвокат экс-президента рассказал, почему он так долго читает свою речь в рамках судебных прений.

Адвокат обвиняемого в совершении государственной измены экс-президента Виктора Януковича по договору Александр Байдык заявляет, что готовится выступление Януковича в судебном заседании с последним словом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Байдык сказал журналистам в перерыве судебного заседания.

Он заявил, что сегодня еще не закончит свою речь, и планирует продолжить зачитывать ее завтра.

Адвокат объяснил это тем, что он хочет напомнить суду все обстоятельства дела, изучаемого судом почти полтора года заседаний.

"Сегодня дочитаю, буду ночью готовиться до завтра. Дело в том, что судебное заседание уже длится полтора года. Для того, чтобы обновить в памяти судей, что происходило на заседаниях, для объективного рассмотрения дела", - сказал адвокат.

Также он добавил, что собирается обратиться к суду с ходатайством об обеспечении Януковичу возможности выступить с последним словом: "Да, мы сегодня об этом будем говорить. Если суд даст такую возможность, то соответствующие ходатайства будут поданы".

Кроме того, он сообщил, что сторона защиты хочет организовать выступление Януковича в режиме видеоконференции, так как экс-президент не прибудет лично в суд "из соображений безопасности".

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Вместе с тем он заявил, что не знает, когда именно следует ожидать выступления Януковича в суде, поскольку заседания были назначены на сегодня и на завтра, а о дальнейших датах ему ничего не известно.

Напомним, Байдык произносит речь в рамках судебных прений уже в течение трех заседаний, это выступление является самым длинным в истории Оболонского райсуда Киева. Выступление защитника состоит из пространного цитирования показаний свидетелей.

Как сообщал УНИАН, Янукович обвиняется в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года коллегия Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.

16 августа 2018 года на судебных прениях прокуроры попросили назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы.

13 сентября на судебных прениях государственный адвокат Юрий Рябовол заявил, что следствие не доказало вину экс-президента, и попросил суд оправдать его.