Новый статус Украины в Альянсе заблокировали не только венгры - экс-чиновник НАТО

Вершбоу сообщил, что во время подготовки к саммиту Североатлантического союза не удалось прийти к согласию союзников об участии Украины в формате ЕОР.

Бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу заявил, что допуск Украины к формату Партнерства усиленных возможностей был заблокирован не только из-за венгерской позиции.

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Об этом он сказал на заседании Евроатлантического форума в Киеве, сообщает ЕвроПравда. Вершбоу сообщил, что во время подготовки к саммиту Североатлантического союза не удалось прийти к согласию союзников об участии Украины в формате АТАКИ (Enhanced Opportunity Partnership, Партнерство усиленных возможностей), и позиция Будапешта не была определяющей в этом.

"Не только Венгрия его блокировала, много других союзников его заблокировали", - подчеркнул он.

Бывший представитель руководства НАТО считает, что присоединение Украины к этому формату пошло бы на пользу. "Я очень разочарован, что в НАТО не предоставили Украине этот статус", - добавил он.

Эту информацию подтвердил также министр иностранных дел Павел Климкин: "Вопрос не только в Венгрии. Спросите наших немецких друзей, какая у них позиция", - отметил он.

Климкин добавил, что считает неправильными действия части партнеров Украины. "Если логика Россия – постоянно повышать ставки, то некоторые наши партнеры имеют тактику постоянно снижать ставки. И это играет на руку России", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, принятая в июде декларация саммита НАТО в Брюсселе подтвердила евроатлантические стремления Украины.