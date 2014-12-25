Директора Антикоррупционного бюро будет избирать бывший министр культуры

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий документ (№1614) проголосовали 292 с 338 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно этому постановлению, членами комиссии по проведению конкурса избраны от ВР Джованни Кесслер - директор Европейского бюро по борьбе с мошенничеством, Евгений Нищук - общественный деятель, бывший министр культуры Украины, Виктор Мусияка - общественный и политический деятель, профессор Киево-Могилянской академии, один из авторов текста Конституции Украины.

Читайте такжеАнтикоррупционное бюро может начать работу уже 14 января - ПорошенкоКак сообщал УНИАН, ранее президент Украины Петр Порошенко назначил трех членов конкурсной комиссии Национального антикоррупционного бюро. Ими стали признаны правозащитники Рефат Чубаров, Евгений Захаров и историк Ярослав Грицак.

Кабинет министров, в свою очередь, членами комиссии по проведению конкурса на должность директора Национального антикоррупционного бюро утвердил следующих лиц: Иосиф Зисельс - исполнительный вице-президент Конгресса национальных общин (по согласию); Александра Яновская - профессор кафедры правосудия Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, доктор юридических наук, судья ad hoc Европейского суда по правам человека (по согласию); Юрий Бутусов - главный редактор интернет-издания “Цензор.НЕТ” (по согласию).

Комиссия будет проводить конкурс на должность директора бюро.

14 октября Верховная Рада приняла Закон Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины". 23 октября президент подписал этот закон.

Закон предусматривает создание специального государственного правоохранительного органа, задачей которого является противодействие криминальным коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами, которые представляют угрозу национальной безопасности.