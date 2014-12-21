Порошенко назначил трех членов комиссии Антикоррупционного бюро

Ими стали признанные правозащитники Рефат Чубаров, Евгений Захаров и историк Ярослав Грицак. Комиссия будет проводить конкурс на должность Директора бюро. Еще по три члена Комиссии должны назначить парламент и правительство.

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"Считаю, что предложенные мной члены Комиссии по назначению руководства Антикоррупционного бюро станут нравственными ориентирами для Верховной Рады и Кабинета министров в определении своих кандидатов. Каждый из них является совестью нации и авторитетом. Запуск Антикоррупционного бюро является ответом на четкий и срочный запрос украинского общества к тотальному искоренению коррупции в нашем государстве, поэтому призываю Правительство и Парламент не откладывая определиться со своими кандидатами", - отметил Президент УкраиныПетр Порошенко.