Проведение местных выборов на Донбассе возможно только после развертывания миротворческой миссии - Волкер

Волкер подчеркивает, что если Россия проведет фейковые выборы на Донбассе, то это будет свидетельствовать о нарушении ею Минских соглашений.

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер подчеркивает, что проведение местных выборов на Донбассе для избрания законной власти возможно лишь после развертывания в регионе миротворческой миссии ООН.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом дипломат сказал на конференции в Киеве, комментируя намерение РФ провести фейковые выборы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Спецпредставитель США подчеркнул, что проведение выборов на Донбассе без создания в регионе соответствующих условий безопасности станет "шагом назад" в урегулировании ситуации с Минскими соглашениями, а также будет противоречить этим договоренностям.

"Россия говорит, что она поддерживает выполнение Минских соглашений, но на самом деле проведение таких «выборов» станет свидетельством, что она делает противоположное", - подчеркнул Волкер.

При этом он отметил, что поддерживает проведение законных местных выборов для избрания законной местной власти, мэров, руководства областных администраций.

"Такие выборы могут состояться, если будет безопасность в регионе, и этого можно достичь благодаря развертыванию миротворческой миссии под эгидой ООН", - заявил Волкер.

Как сообщал УНИАН, на 11 ноября назначены так называемые «внеочередные выборы главы «ДНР», «ЛНР» и так называемых «депутатов парламентов».

7 сентября первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что Москва идет на сознательное обострение ситуации на Донбассе, назначая «выборы» и зачищая приспешников.

В ЕС и США заявили, что назначение «выборов» в так называемых «ЛНР» и «ДНР» является нарушением Минских договоренностей.