Проведение местных выборов на Донбассе возможно только после развертывания миротворческой миссии - Волкер
Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер подчеркивает, что проведение местных выборов на Донбассе для избрания законной власти возможно лишь после развертывания в регионе миротворческой миссии ООН.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом дипломат сказал на конференции в Киеве, комментируя намерение РФ провести фейковые выборы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
Спецпредставитель США подчеркнул, что проведение выборов на Донбассе без создания в регионе соответствующих условий безопасности станет "шагом назад" в урегулировании ситуации с Минскими соглашениями, а также будет противоречить этим договоренностям.
"Россия говорит, что она поддерживает выполнение Минских соглашений, но на самом деле проведение таких «выборов» станет свидетельством, что она делает противоположное", - подчеркнул Волкер.
При этом он отметил, что поддерживает проведение законных местных выборов для избрания законной местной власти, мэров, руководства областных администраций.
"Такие выборы могут состояться, если будет безопасность в регионе, и этого можно достичь благодаря развертыванию миротворческой миссии под эгидой ООН", - заявил Волкер.
Как сообщал УНИАН, на 11 ноября назначены так называемые «внеочередные выборы главы «ДНР», «ЛНР» и так называемых «депутатов парламентов».
7 сентября первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что Москва идет на сознательное обострение ситуации на Донбассе, назначая «выборы» и зачищая приспешников.
В ЕС и США заявили, что назначение «выборов» в так называемых «ЛНР» и «ДНР» является нарушением Минских договоренностей.