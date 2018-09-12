Волкер назвал объявленные сепаратистами "выборы" на Донбассе нелегитимными

Назначенные на ноябрь самопровозглашенными "ДНР" и "ЛНР" выборы являются нелегитимными и нарушают логику минских соглашений.

Осенние выборы на Донбассе, объявленные пророссийскими сепаратистами с самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", нелегитимны и нарушают логику минского процесса.

Об этом в интервью DW перед началом визита в Киев заявил спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер.

Он пояснил, что речь идет об оккупированных территориях, где отсутствуют базисные условия безопасности.

"Если следовать логике Минских соглашений и логике возвращения этой территории под контроль Украины, то эти образования должны исчезнуть. Поэтому проведение выборов - нелегитимное - не только с оглядкой на безопасную ситуацию, но также и потому, что это образования, которые не должны существовать. Когда там будет гарантирована безопасность, тогда и должны проводиться выборы мэров, областных администраций и тому подобное", - подытожил Уолкер.

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В то же время главный американский дипломат сомневается в реалистичности достижения заметного прогресса на переговорах по урегулированию на востоке Украины в ближайшие месяцы. Волкер предполагает, что Москва заняла выжидательную позицию.

"Думаю, что россияне, видимо, решили пока не предпринимать никаких усилий ради мира, а скорее выжидать результатов выборов в Украине", - добавил он.

Напомним, что президентские выборы в Украине назначены на 31 марта 2019 года.