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Волкер: Россия должна согласиться стать мирным соседом для Украины, и не только

13:07, 15 сентября 2018
Политика
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Волкер подчеркнул, что не России решать будущее своих соседей" / фото УНИАН

Об этом 15 сентября во время панельной дискуссии на конференции YES-2018 заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, пишет Украинская правда.

Комментируя вопрос модератора о шансах деэскалации конфликта на Донбассе и возможности его решения, Волкер заявил: "Это искусственный конфликт, созданный и спровоцирован Россией".

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"Но ... мы готовы к переговорам, однако Россия должна принимать в них участие. Нам нужно, чтобы Россия признала, что будет мирно жить со своими соседями, уважая их границы и соблюдая Хельсинские принципы", - заявил Волкер.

Он подчеркнул, что не России "решать будущее своих соседей".

"Сама Украина должна решать свое будущее, а Россия должна согласиться стать хорошим мирным соседом для Украины, Грузии и Молдовы", - добавил он, говоря о безопасности стран, которые, как Украина, "не члены НАТО и не друзья России".

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Теги: #Украина и Россия#Волкер#волкер о российской агрессии