Аваков назвал "клоунадой и фарсом" сегодняшнее решение суда в отношении Омеляна

Так министр высказался о мере пресечения в отношении Омеляна, согласно которой тот должен сдать все свои паспорта.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков называет фарсом решение Соломенского районного суда г.Киева, согласно которому подозреваемый в незаконном обогащении министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян должен сдать свои паспорта.

Об этом Аваков написал в Твиттер.

«У действующего министра украинского правительства Владимира Омельяна по ходатайству НАБУ - суд, в обеспечение страхов детективов решил забрать паспорта!?.. Клоунада и фарс», - отметил Аваков.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины вручили Омеляну подозрение в незаконном обогащении, использовании или приобретении машины для брата и недекларировании проживания в доме в течение двух недель в 2016 году.

По данным НАБУ, Омелян с 2000 года до настоящего времени находится на государственной службе и в период с 1 января 2000 года по 26 апреля 2018 года получил 2,17 млн грн официального дохода, тогда как расходы его составляли только в период с 2008 года до 26 апреля 2015 года как минимум 3,45 млн грн.

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Также в НАБУ утверждают, что в 2015 году, находясь в должности заместителя министра инфраструктуры Украины, чиновник приобрел в собственность активы, законность оснований получения которых не подтверждена доказательствами, и стоимость которых значительно превышает его законные доходы.

При рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры заявлял о необходимости применить в отношении подозреваемого Омеляна меру пресечения в виде залога в размере 5 млн грн.

По мнению прокурора САП, менее жесткая мера пресечения, в частности, поручительство или личное обязательство, не обеспечит должного процессуального поведения подозреваемого.

Сегодня Соломенский райсуд избрал меру пресечения Омеляну в виде личного поручительства. Поручителями выступили министр молодежи и спорта Игорь Жданов и народный депутат Украины (фракция "Народный фронт") Федор Бендюженко.

В обязанности подозреваемого входит: прибытие по первому требованию к детективам НАБУ; сообщение детективам об изменении своего места жительства или работы; воздержание от общения со свидетелями, сдать на хранение паспорта, в том числе заграничный.

Согласно решению, определение суда обжалованию не подлежит.

Сам Омелян сравнил уголовное производство, открытое в отношении него по подозрению в незаконном обогащении, с борьбой "с бабушками в подземных переходах" и заявил, что будет требовать привлечения к ответственности следователей НАБУ.