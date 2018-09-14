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В 2014 военные РФ тоже были "в отпуске" в Украине – МИД Великобритании

17:32, 14 сентября 2018
Политика
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"Зеленые человечки" в Крыму в 2014 году / фото УНИАН

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант напомнил о российских военных "в отпуске" в Украине и призвал РФ прекратить фейковые телешоу.

Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

Такую реакцию у Ханта вызвало интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова прокремлевском телеканала RT.

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"В последний раз российские военные утверждали, что они в отпуске, во время вторжения в Украину в 2014 году. Время остановить фейковые телевизионные шоу – мир раскусил Россию", – написал он.

Как сообщал УНИАН, россияне Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые Лондоном в причастности к отравлению двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщили о цели своего визита в Британию.

Справка УНИАН. С 27 февраля 2014 года вооруженные люди без знаков отличия блокировали и захватывали военные, пограничные и государственные объекты в Крыму.

16 марта нелегитимная власть АРК провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% тех, кто принял в нем участие, проголосовали за присоединение Крыма к РФ.

18 марта в Кремле Путин и представители нелегитимной власти Крыма подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов.

В то же время один из лидеров крымских татар Мустафа Джемилев, выступая 31 марта на неформальном заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке, назвал референдум в Крыму «циничным», «так называемым» и «абсурдным». Джемилев добавил, что, по его данным, в референдуме участвовали не 82% жителей Крыма, как сообщают российские власти, а всего 32,4%.

Практически все страны мира не признали территориального раздела Украины, осудив действия Кремля.

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Теги: #зеленые человечки#отравление Скрипаля