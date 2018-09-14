НАБУ открыло дело против нардепа Антона Геращенко - СМИ
Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения депутата Верховной Рады Антона Геращенко (фракция "Народный фронт").
Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос издания «Украинские Новости».
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Уголовное производство зарегистрировано 6 сентября по части 3 статьи 368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса.
Дело открыто согласно решению суда, который обязал НАБУ его зарегистрировать.
Сейчас проводится досудебное расследование. О подозрении пока не сообщалось.
Ранее СМИ опубликовали расследование, согласно которому Геращенко может быть причастен к незаконному обогащению. В частности, журналисты обнаружили наличие у депутата элитной квартиры в Печерском районе Киева, в которой он живет.