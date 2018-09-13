Порошенко назначил спикера МИД Бецу послом в Эстонии

В МИД рассматриваются несколько кандидатур на пост следующего спикера.

Президент Украины Петр Порошенко назначил спикера Министерства иностранных дел Украины Марьяну Бецу чрезвычайным и полномочным послом Украины в Эстонской Республике.

Об этом говорится в указе главы государства №282/2018, обнародованном на его официальном сайте.

Соответствующий указ датирован 13 сентября.

В Министерстве иностранных дел Украины рассматриваются несколько кандидатур на пост следующего спикера после назначения Марьяны Бецы чрезвычайным и полномочным послом Украины в Эстонии.

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Об этом сообщили информированные источники в дипломатических кругах.

Отмечается, что Беца "определенное время" будет продолжать занимать должность спикера МИД. Она является уже назначенным послом, но верительные грамоты и копии верительных грамот властям Эстонии еще не вручены.

"В любом случае она продолжает работать спикера", - отметили источники.

Также они сообщили, что сейчас рассматриваются несколько кандидатур на должности следующего спикера МИД.

"Рассматривается несколько вариантов", - добавили источники.

*** Беца родилась 1 января 1978 года в Киеве. В 1999 году с отличием окончила Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, магистр международного права, переводчик с английского языка.

На дипломатической службе в МИД с 2001 года. В 2001-2005 гг. и 2009-2012 гг. она работала на дипломатических должностях в Договорно-правовом департаменте МИД Украины.

Также Беца дважды работала за границей: с 2005-го по 2009 год - в посольстве Украины в Королевстве Нидерланды, а с 2012-го по июнь 2015 года - в Постоянном представительстве Украины при международных организациях в Вене (вопрос ОБСЕ).

Должность спикера МИД занимает с 2015 года.