Порошенко назначил спикера МИД Бецу послом в Эстонии
Президент Украины Петр Порошенко назначил спикера Министерства иностранных дел Украины Марьяну Бецу чрезвычайным и полномочным послом Украины в Эстонской Республике.
Об этом говорится в указе главы государства №282/2018, обнародованном на его официальном сайте.
Соответствующий указ датирован 13 сентября.
В Министерстве иностранных дел Украины рассматриваются несколько кандидатур на пост следующего спикера после назначения Марьяны Бецы чрезвычайным и полномочным послом Украины в Эстонии.
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Об этом сообщили информированные источники в дипломатических кругах.
Отмечается, что Беца "определенное время" будет продолжать занимать должность спикера МИД. Она является уже назначенным послом, но верительные грамоты и копии верительных грамот властям Эстонии еще не вручены.
"В любом случае она продолжает работать спикера", - отметили источники.
Также они сообщили, что сейчас рассматриваются несколько кандидатур на должности следующего спикера МИД.
"Рассматривается несколько вариантов", - добавили источники.
*** Беца родилась 1 января 1978 года в Киеве. В 1999 году с отличием окончила Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, магистр международного права, переводчик с английского языка.
На дипломатической службе в МИД с 2001 года. В 2001-2005 гг. и 2009-2012 гг. она работала на дипломатических должностях в Договорно-правовом департаменте МИД Украины.
Также Беца дважды работала за границей: с 2005-го по 2009 год - в посольстве Украины в Королевстве Нидерланды, а с 2012-го по июнь 2015 года - в Постоянном представительстве Украины при международных организациях в Вене (вопрос ОБСЕ).
Должность спикера МИД занимает с 2015 года.