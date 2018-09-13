"Россия силой отрезала Крым от поставок воды": Климкин ответил на заявление "Оппоблока"

Глава МИД подчеркнул, что ситуация в оккупированном Крыму свидетельствует о чудовищном нарушении международного права Российской Федерацией.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечает, что Россия как государство-оккупант, захватив Крым, силой отрезала украинский полуостров от пресной воды, поставляемой с материковой части Украины.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил в социальной сети Facebook.

Таким образом он отреагировал на реакцию партии «Оппозиционный блок» на его заявление о невозможности поставок из Украины воды в оккупированный Россией Крым.

В этой связи Климкин подчеркнул, что партия «Оппозиционный блок" "еще раз четко засветились как сила, которая интересы Украины воспринимает на московский лад".

«Оппоблок» обвиняет меня в нарушении международного права и даже в геноциде. Что касается «геноцида», то просто бессовестно нивелировать это очень серьезное понятие, бездумно разбрасываясь им налево и направо. Бессовестно в том числе и в отношении миллионов жертв Голодомора, который советская власть совершила на нашей земле», - подчеркнул Климкин.

При этом дипломат заявил, что готов предоставить исчерпывающие юридические консультации представителям этой партии в связи с тем, что «Оппозиционный блок» обвиняет его в якобы нарушении международного права из-за заявления о невозможности поставлять воду в оккупированный Крым.

"Дело в том, что международное право, на которое вы ссылаетесь, утверждает прямо противоположное: всю ответственность за ситуацию на оккупированных территориях несет именно оккупант", - подчеркнул Климкин.

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"Это не Украина отрезала Крым от воды, это сделала Россия, силой отрезав Крым от Украины. Сама по себе оккупация Крыма является чудовищным нарушением международного права и прав человека, всех крымчан. Она стала причиной множества других преступлений во всех сферах, в частности, расовой дискриминации (что является предметом нашего иска в Международный суд ООН), незаконного лишения свободы многочисленных политзаключенных, умышленного переселения из России в Крым новых колонизаторов путем принудительного замещения населения и навязывания российского гражданства крымчанам (а это, по-вашему, соответствует международному праву или нет?), а также всех бед, постигших полуостров", - подчеркнул министр.

Также он посоветовал представителям партии «Оппозиционный блок» прочитать отчет ООН «Ситуация с правами человека во временно оккупированных Автономной Республике Крым и городе Севастополе (Украина)».

"Экологическая катастрофа в Армянске - это тоже преступление, совершенное оккупантами на чужой земле. Кстати, мой прогноз, что Россия будет использовать ситуацию в Армянске для того, чтобы усилить давление на Украину в вопросе поставок воды, полностью подтвердился. Россия все-таки очень предсказуема в своих подлости!" - заявил Климкин.

"Уважаемые господа из «Оппоблока»! Если вы так болеете за судьбу наших соотечественников в Крыму, то призовите Россию немедленно прекратить незаконную оккупацию Крыма, а также и Донбасса. Надеюсь, вы же имеете влияние на Москву. Или все наоборот - это Москва имеет влияние на вас?" - подытожил Климкин.

Отметим, что сегодня, 13 сентября, на сайте партии «Оппозиционный блок» появилось сообщение, что эта партия требует отставки Климкин из-за заявления о поставках воды в оккупированный Крыму.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября Климкин подчеркнул, что Украина никогда не будет подписывать контракт на поставку воды в оккупированный Российской Федерацией Крым, где будет указываться принадлежность полуострова России. Глава МИД подчеркнул, что в связи с выбросом ядовитых веществ на заводе «Крымский титан» Россия пытается манипулировать ситуацией с непоставкой Украиной воды на полуостров.

В "Опоблоці" заявили, что министр иностранных дел Павел Климкин должен понести ответственность за свои слова о поставках воды в Крым. Партия требует его отставки, а также немедленно вернуть воду на оккупированный полуостров.