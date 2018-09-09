Вышинский в России получил премию имени Политковской

Отметим, Вышинского подозревают в государственной измене и незаконном хранении оружия.

Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, подозреваемых в госизмене и незаконном хранении оружия, стал лауреатом российской премии "Камертон" имени Анны Политковской.

О таком решении жюри премии сообщил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, сообщает Радио Свобода.

Как сообщалось, 15 мая сотрудники СБУ совместно с прокуратурой АРК провели обыски в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве и дома у некоторых сотрудников агентства.

Вышинского тогда задержали и огласили ему подозрение в государственной измене (ч.1 ст.111 УКУ).

Следствие собрало доказательства того, что информация на сайте "РИА Новости-Украина" содержала призывы, направленные на ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, государственной и информационной безопасности.

По результатам следственных и негласных следственных действий установлена причастность граждан Украины к незаконной деятельности российского агентства.

17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского на два месяца.

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Вышинский отказался от украинского гражданства в пользу российского в надежде на выдачу его РФ.

5 июля Министерство иностранных дел России озвучило требование "немедленно и безусловно" освободить руководителя "РИА Новости Украина".

6 июля подозреваемому в госизмене Вышинскому сообщили о подозрении в незаконном хранении оружия.

6 августа Апелляционный суд Херсонской области продлил срок содержания под стражей Вышинскому до 8 сентября.

5 сентября Херсонский городской суд не смог продлить меру пресечения Вышинскому, потому что подозреваемому стало плохо в зале суда. Его сначала госпитализировали с подозрением на инфаркт, а потом вернули в суд. Но судья не стал рассматривать ходатайство, а отправил Вышинского на обследование.

6 сентября Вышинскому продлили арест до 4 ноября.

Анна Политковская была известным российским журналистом-расследователем и работала в "Новой газете". Ее застрелили 7 октября 2006 года в Москве в подъезде собственного дома.