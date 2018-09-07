В Украине за пропаганду на полгода запретили российский телеканал "RTVI"

По данным Нацсовет по вопросам ТВ и радиовещания, во время мониторингов телеканала в его эфирном наполнении неоднократно были зафиксированы нарушения действующего украинского законодательства.

Национальный совет по вопросам ТВ и радиовещания на полгода приостановил трансляцию канала "RTVI" в Украине за нарушения национального законодательства в части демонстрации телепродуктов, содержащих популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора, а также с участием персон, которые внесены в Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

Соответствующее решение о внесении изменений в Перечень иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины, Нацсовет принял во время заседания, сообщила пресс-служба регулятора.

"За систематические нарушения украинского законодательства Национальный совет временно - сроком на шесть месяцев - прекратил ретрансляцию в Украине телеканала "RTVI". Соответствующее решение о внесении изменений в Перечень иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины, регулятор принял 6 сентября", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что поскольку иностранная программа "RTVI" имеет юрисдикцию Великобритании, Нацсовет проинформирует регуляторный орган в сфере телерадиовещания этой страны о принятом решении.

Как сообщается, во время мониторингов телеканала, проводившихся в период с 2 февраля 2017 года по 26 августа 2018 года, в его эфирном наполнении неоднократно были зафиксированы нарушения действующего украинского законодательства.

"Это касается статьи 15-1 Закона Украины "О кинематографии", согласно которой запрещено распространение и демонстрация фильмов, содержащих популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора, а также фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами государства-агрессора", - отмечается в сообщении.

Кроме того, по информации регулятора, зафиксированы нарушения статьи 6 Закона Украины "О телевидении и радиовещании», которой не разрешается транслировать аудиовизуальные произведения с участием персон, которые внесены в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности; статьи 28 Закона Украины "Об информации", согласно которой информация не может быть использована для призывов к свержению конституционного строя, нарушению территориальной целостности Украины, пропаганды войны, насилия, жестокости и тому подобное.

В Нацсовете сообщили, что неоднократно в 2017 году регулятор обращался к дистрибьютору телеканала "RTVI" в Украине - компании "Сонар" и правообладателю иностранной программы "RTVI" - компании Brenrose limited с письмами-оговорками, которыми информировал о зафиксированных нарушениях Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины.

Со своей стороны дистрибьютор программы сообщил правообладателю о возможных последствиях противоправной демонстрации аудиовизуальных произведений.

"В своем письме правообладатель телеканала отметил, что считает достаточным условием для ретрансляции своей программы на территории Украины соответствие контента иностранной программы исключительно требованиям Европейской конвенции, поскольку, по его мнению, нормы международного права имеют высшую юридическую силу, чем нормы законов Украины. При этом он заверил о своих намерениях в дальнейшем стараться придерживаться действующего законодательства Украины. Однако ситуация осталась неурегулированной, и указанные нарушения дальше продолжались в эфире "RTVI", - говорится в сообщении пресс-службы Нацсовета.

Справка УНИАН. RTVi («Ар-ти-ви-ай», расшифровывается как "Русское международное телевидение", Russian TeleVision International, до 2002 года - "НТВ-Интернешнл") - международный русскоязычный телеканал, вещающий, в частности, в Украине, Казахстане, Молдове, Грузии, странах Балтии, Германии, Израиле, Великобритании, Испании, США, Канаде, Австралии и ряде других стран. Канал является преемником старого НТВ и ТВ6. Общая аудитория телеканала RTVi составляет около 25 млн человек.

Основателем телеканала является бизнесмен Владимир Гусинский.