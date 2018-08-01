Российские пропагандисты из Russia Today платили британским депутатам - Transparency International

Эксперты Transparency International указывают на необходимость сохранения независимости парламента, защиту его принципиальности и повышение прозрачности.

Российский пропагандистский телеканал Russia Today (RT) с 2014 года заплатил членам парламента Великобритании не менее 93 700 фунтов стерлингов за участие в его эфирах.

Об этом говорится в докладе "В чьих интересах?", опубликованном организацией Transparency International (TI), передает dw.com.

Авторы проанализировали документы Палаты общин парламента Великобритании.

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По данным экспертов TI, с 2010 по 2017 годы более 160 британских политиков и чиновников появлялись в эфире RT 381 раз. Кроме того, двое бывших членов парламента, чьи гонорары не включены в указанную сумму, вели собственные ток-шоу.

Эксперты Transparency International указывают на необходимость сохранения независимости парламента, защиту его принципиальности и повышение прозрачности.

"Попытки помочь развитию демократии за рубежом в итоге будут сведены на нет, если те, кто избран представлять нас, работают в интересах режимов, стремящихся подорвать демократию", - подчеркивают авторы доклада.

RT работает в Великобритании с 2011 года. Британский медиарегулятор Ofcom неоднократно обвинял телеканал в нарушении кодекса вещания. В частности, в апреле Ofcom открыл семь расследований в отношении RT по подозрению в необъективности из-за освещения отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери. Телеканалу грозил отзыв лицензии на вещание в Великобритании, однако в мае Ofcom объявил, что Russia Today сможет продолжить работу в стране.