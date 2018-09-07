VIP-образование: журналисты рассказали, где учатся дети Порошенко (видео)

Дети главы государства Петра Порошенко учатся не в Украине.

Журналисты проекта "Гроші" рассказали, где учатся дети украинского президента Петра Порошенко.

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1 сентября супруга президента Украины Петра Порошенко Марина побывала в школе в Житомире. А вот дети главы государства учатся не в Украине: президентские двойняшки будут получать знания в лондонских университетах.

Так, Евгения будет изучать анимацию, стоимость обучения 16 тысяч фунтов за курс, проживание в общежитии - 10 тыс. Ее сестра Александра будет изучать экономику в Лондоне, курс стоит 20 тысяч фунтов.

Сын президента Михаил уже в выпускном классе Concord College, где год обучения стоит 1,3 млн грн.

Ранее аналитики проекта "Декларации" сайта Bihus.Info рассказали, что больше всего денег в знания своих детей в 2017 году вложил президент Украины Петр Порошенко. Его дочери-двойняшки Александра и Евгения и младший сын Михаил учатся в британском Сoncord College. В сумме затраты гаранта на оплату обучения составляют 3,8 млн гривень в год.